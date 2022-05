Advertising

ServiziAlLavoro : Riassorbire lavoratori disoccupati del Valdarno nei cantieri in via di allestimento - La Nazione ... l'Agenzia Regi… -

LA NAZIONE

La proposta, poi realizzata, era quella di costituire un tavolo per valutare la possibilità di un riassorbimento delle maestranze rimaste senza lavoro, come appunto gli exdella Bekaert, ......i tecnici a lavorare su un'ipotesi di rafforzamento del taglio del cuneo fiscale per i. ... Non è nemmeno escluso che si possa optare per un bonus 'una tantum', dauna volta che la ... Riassorbire lavoratori disoccupati del Valdarno nei cantieri in via di allestimento Questo l'obiettivo di un protocollo d'intesa fiirmato stamani in Regione Toscana. La soddisfazione del Comune di Cavriglia, da cui partì la proposta un anno fa.La cooperativa che al bando di tre anni fa era arrivata seconda, si è resa disponibile a subentrare dal 1 giugno assorbendo tutto il personale alle stesse condizioni ...