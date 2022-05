Perisic - Inter, prove di rinnovo: gli agenti del croato in sede (Di lunedì 23 maggio 2022) prove di rinnovo con l'Inter per Ivan Perisic. Il croato è in scadenza di contratto e su di lui si è fatta recentemente sotto la Juventus dopo che i primi colloqui tra i rappresentanti di Perisic e l'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022)dicon l'per Ivan. Ilè in scadenza di contratto e su di lui si è fatta recentemente sotto la Juventus dopo che i primi colloqui tra i rappresentanti die l'...

Advertising

Inter : ?| GOOOOLLLLL 49'- Nerazzurri in vantaggio con #Perisic su altro assist in stagione di #Barella Powered by… - Inter : ?? | ESULTANZA ???? Celebra così Ivan #Perisic il vantaggio nerazzurro @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo… - FBiasin : #Inter, 4 cose: - Domani incontro #Inzaghi-dirigenti. - Sicuri partenti #Sanchez e #Vidal. - #Perisic: offerta al… - jrbasket2015 : AGGIORNAMENTO #Perisic #Inter incontro per il rinnovo #Pedullà - AleTanzini : E chiaro che, se arrivasse, tiferei per lui, ma, intanto, vi sblocco un ricordo: #Perisic che gioca i mondiali di… -