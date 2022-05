Perché non è colpa di Dazn se le immagini degli scontri tra tifosi in Spezia-Napoli non sono state mandate in onda (Di lunedì 23 maggio 2022) Chi si occupa di mass-media – e chi si è occupato della trasmissione in streaming delle partite di Seria A, anche dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica – non ha potuto fare a meno di notare la polemica dopo la partita Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato. Durante questa partita, il match è stato sospeso per circa 12 minuti a causa di scontri tra le tifoserie: dopo diverse scaramucce, infatti, c’è stata una invasione del settore occupato dai tifosi dello Spezia da parte degli ultras del Napoli, che avevano preso posto – come di consueto – nel settore ospiti. L’evento è stato impattante e significativo: diversi giocatori del Napoli si sono recati a placare gli animi (Kalidou Koulibaly, nell’intento di riportare la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Chi si occupa di mass-media – e chi si è occupato della trasmissione in streaming delle partite di Seria A, anche dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica – non ha potuto fare a meno di notare la polemica dopo la partita, ultima giornata del campionato. Durante questa partita, il match è stato sospeso per circa 12 minuti a causa ditra le tifoserie: dopo diverse scaramucce, infatti, c’è stata una invasione del settore occupato daidelloda parteultras del, che avevano preso posto – come di consueto – nel settore ospiti. L’evento è stato impattante e significativo: diversi giocatori delsirecati a placare gli animi (Kalidou Koulibaly, nell’intento di riportare la ...

Advertising

bonucci_leo19 : È stata una stagione non all’altezza della maglia che abbiamo addosso. La prossima dovrà essere diversa. Perché al… - rubio_chef : Avete mai visto palestinesi eccellere in qualche sport, arte o mestiere? No, e sapete perché? Perché per quelli che… - heather_parisi : Chi si meraviglia che Nunzia Alessandra Schillirò sia salita su un palco per denunciare una infame ingiustizia chia… - bossiaxbah : RT @astarimoo: @awardyl @bossiaxbah era di una mia amica il cartellone HSHAHAH. per caso hai fatto il video ? perché io ero sotto shock non… - confuangi : Non so perché ma dalle foto sto adorando. Non devo non devo nom devo buttarmi Da capire la trama anche se sto pa… -