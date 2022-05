Milan | striscione Maignan e Krunic contro l’Inter | la Procura Figc apre un fascicolo

(Di lunedì 23 maggio 2022) I giocatori delhanno legittimamente festeggiato dopo la conquista dello Scudetto, matematica dopo il trionfo a Reggio Emilia a discapito del Sassuolo. Durante la festa di matrice rossonera, due protagonisti della squadra guidata da Stefano Pioli hanno esposto unopeculiare indirizzato ai cugini del; Mikee Rade, infatti, tenevano in altro un messaggio che recitava “La Coppa Italia mettila nel c**o”. Il riferimento è chiaro, così come eloquente è il provvedimento preso dalladelladopo aver preso nota dell’episodio quantomenoverso. Ladella Federcalcio infatti ha aperto unsu quanto accaduto, con probabili ripercussioni per i rossoneri a ...

'La Coppa Italia mettila nel cu..'. E' lodi sfottò verso i cugini dell'Inter alzato dal portiere e dal centrocampista delMike Maignan e Rade Krunic durante la parata per le vie di Milano per festeggiare lo scudetto.Ha un sapore antico, lovolgare che i giocatori dell'Inter hanno sventolato dal pullman che li portava in trionfo tra migliaia di tifosi. Il richiamo è al 2007, quando ilvinse la ...per lo striscione offensivo nei confronti dell'Inter esposto oggi dai calciatori del Milan nel corso della celebrazione della vittoria dello scudetto. (ANSA).L'Inter ha perso lo scudetto, il Milan lo ha vinto. La sentenza dell'ultima giornata di Serie A porta con sé sfottò immediati ...