Milan | è festa scudetto | migliaia in piazza per i rossoneri

E' del Milan per le vie della città: la squadra rossonera è partita da Casa Milan a bordo di un pullman per la parata che terminerà a Duomo. Migliaia di persone pronte ad abbracciare la squadra campione d'Italia. "La Coppa Italia mettila nel c…", lo striscione di sfottò verso i cugini dell'Inter alzato dal portiere e dal centrocampista Mike Maignan e Rade Krunic durante la parata. "A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz… Grazie del vostro sostegno ed entusiasmo e della vostra passione che abbiamo trasformato in energia positiva", le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, che si rivolge così ai tifosi prima della partenza.

scudetto: Ibra fuma il sigaro L'invasione di campo dei tifosi rossoneri ha generato un bel po' di confusione sul prato del Mapei Stadium. Anche Pioli è stato preso d'assalto dai ...Dopo l'arrivo trionfale di ieri sera a Casa, continua lascudetto rossonera con un corteo che attraverserà la città per terminare in Piazza Duomo. Il punto a cura di Stefano CantalupiLa Milano rossonera è in festa per il 19esimo scudetto del Diavolo, che dopo la vittoria in trasferta questa sera festeggerà con i suoi tifosi in piazza Duomo. Tra loro c'è anche Silvio Berlusconi, ...Eppure Pioli aveva avuto l'occasione di centrare quello Scudetto anche sulla panchina della sua amata Inter. Quando arrivà al posto di Frank de Boer e rimise in carreggiata una squadra allo sbando, ta ...