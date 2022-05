Maggio musicale: applausi al debutto de «I due Foscari» con Domingo (Di lunedì 23 maggio 2022) 4100esima recita per Plácido Domingo, che offre un'interpretazione da attore consumato; meritatamente festeggiati anche il soprano María José Siri, il tenore Jonathan Tetelman, l'orchestra, il coro, il direttore Carlo Rizzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) 4100esima recita per Plácido, che offre un'interpretazione da attore consumato; meritatamente festeggiati anche il soprano María José Siri, il tenore Jonathan Tetelman, l'orchestra, il coro, il direttore Carlo Rizzi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ElsaCoelho17 : Lunghissimi applausi hanno salutato la prima de I due Foscari di Verdi, 4100esima recita per Plácido Domingo; Domin… - FirenzePost : Maggio musicale: applausi al debutto dei «I due Foscari» con Domingo - Antonel_74 : RT @pilloledirock: Il 22 maggio 1959 nasce Steven Morrisey, cantautore, scrittore e cantante degli Smiths e considerato un importante in… - janemanuelabras : RT @maggiomusicale: #84MMF #IDueFoscari di Giuseppe Verdi, per la prima volta al Maggio Musicale Fiorentino: ecco un video di #RiccardoFass… - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! -