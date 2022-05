Mafia, quando Falcone disse: “Cosa nostra non sbaglia un omicidio” (Di lunedì 23 maggio 2022) di Serena Sartini e Andrea TuttoilmondoLa rete tentacolare della Mafia, il cui epicentro è e resta Palermo. I legami tra gli uomini d'onore e i voti elettorali, le nuove sfide che si aprono con la riforma del Codice di procedura penale, l'organizzazione "unica ed unitaria" di Cosa nostra. Ed ancora, il ruolo del 'corto' Totò Riina, e di Pippo Calò, gli interrogatori estenuanti del pentito Tommaso Buscetta. E' un Giovanni Falcone che parla a ruota libera quello che si ascolta in un audio inedito che Askanews diffonde oggi in esclusiva (anche in un podcast dal titolo "Falcone: le parole inascoltate". In quell'incontro - con uomini della polizia giudiziaria - che porta la data del marzo 1989, il magistrato simbolo della lotta alla Mafia traccia i connotati di Cosa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 maggio 2022) di Serena Sartini e Andrea TuttoilmondoLa rete tentacolare della, il cui epicentro è e resta Palermo. I legami tra gli uomini d'onore e i voti elettorali, le nuove sfide che si aprono con la riforma del Codice di procedura penale, l'organizzazione "unica ed unitaria" di. Ed ancora, il ruolo del 'corto' Totò Riina, e di Pippo Calò, gli interrogatori estenuanti del pentito Tommaso Buscetta. E' un Giovanniche parla a ruota libera quello che si ascolta in un audio inedito che Askanews diffonde oggi in esclusiva (anche in un podcast dal titolo ": le parole inascoltate". In quell'incontro - con uomini della polizia giudiziaria - che porta la data del marzo 1989, il magistrato simbolo della lotta allatraccia i connotati di...

Advertising

silvano747 : RT @Moonlightshad1: Le istituzioni commemorano il trentennale della strage di Capaci ma tacciono sul rientro in politica dalla porta princi… - IlSorfista : RT @Anormale9: Il problema non è ricordare le stragi di mafia, il problema è quando accettate di pagare in nero, di non dichiarare, di farv… - RadioAttivo2 : RT @Soppressatira: Oggi è tutto un LA MAFIA È UNA MONTAGNA DI MERDA fin quando non ti fai raccomandare per vincere un concorso. {@salvocac… - Soppressatira : Oggi è tutto un LA MAFIA È UNA MONTAGNA DI MERDA fin quando non ti fai raccomandare per vincere un concorso. {… - simposiummaximo : @EnricoLetta Fino a quando il livello di tolleranza e azione antimafia e ant illegalità è più simile a quello della… -