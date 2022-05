L’ombra di una setta sulla morte della coppia in casa a Forlì: potrebbe esserci un biglietto (Di lunedì 23 maggio 2022) Le forze dell’ordine stanno indagando su quello che è successo nella casa di Santa Sofia, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia. Si sono suicidati l’uomo e la donna di 67 e 65 anni trovati morti in casa in una frazione di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che i due si sono suicidati. Accanto ai loro corpi sono state trovate due pistole. Ci sarebbe anche un biglietto, lasciato dai due, per i figli. I coniugi, ora in pensione, erano ex dipendenti del Senato: vivevano a Roma e a Santa Sofia avevano una villa si proprietà dove trascorrevano le vacanze. Al momento non si conoscono i motivi del gesto ma tutto lascia pensare che i due, avessero delle teorie particolari sulla fine del mondo tanto che si parla delL’ombra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Le forze dell’ordine stanno indagando su quello che è successo nelladi Santa Sofia, dove sono stati trovati i cadaveri di una. Si sono suicidati l’uomo e la donna di 67 e 65 anni trovati morti inin una frazione di Santa Sofia, in provincia di-Cesena. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che i due si sono suicidati. Accanto ai loro corpi sono state trovate due pistole. Ci sarebbe anche un, lasciato dai due, per i figli. I coniugi, ora in pensione, erano ex dipendenti del Senato: vivevano a Roma e a Santa Sofia avevano una villa si proprietà dove trascorrevano le vacanze. Al momento non si conoscono i motivi del gesto ma tutto lascia pensare che i due, avessero delle teorie particolarifine del mondo tanto che si parla del...

Advertising

GrifoRampante : Coppia di pensionati trovati morti in casa nel Forlivese: spunta l'ombra di una setta - mattflorenzanii : dovete sapere che nello zaino di scuola porto l'ombrello fisso anche se sono a giugno perche nella mia testa è una… - infoitinterno : Coppia si uccide nella villetta L’ombra di una setta New age - ita_artisticgym : @WAGgymnast Io sono innamorato degli esercizi di Martina, per me è la migliore di tutte (non solo ginnasticamente p… - ChZiz_BamBam : @emahincredibile @tripletemainb Per l’uomo falso, tutto l’universo non è vero, e quando cerchi di afferrarlo string… -