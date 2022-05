L’Academy taglia fuori le piattaforme Stretta sulle regole per la candidatura agli Oscar

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 23 maggio 2022)of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato diversi cambiamenti nelledeglie nei requisiti per la campagna elettorale, oltre al ritorno all’anno solare per le candidature. Novità dal mondo di Hollywood e del suo premio più ambito. La procedura per laai prossimi2023 subirà non poche modifiche. Anche se gli screeners digitali saranno ancora disponibili, “incoraggia la proiezione dei film idonei in una sala cinematografica per i suoi membri“, ha sottolineato l’organizzazione.sottolinea l’importanza della distribuzione nelle sale cinematografiche, sottolineando che “i film che, in qualsiasi versione, ricevono la loro prima esposizione pubblica o distribuzione in un modo diverso dall’uscita nelle sale ...