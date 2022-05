Il prof che chiama “zoccoletta” la studentessa vestita, secondo lui, in modo non adeguato (Di lunedì 23 maggio 2022) Molte scuole impongono un dress code ai loro studenti, e su questa questione si può aprire un dibattito per discutere se sia giusto o sbagliato. Ma insultare una studentessa per non aver rispettato le regole chiamandola “zoccoletta” è sicuramente al di fuori del compito di un insegnante. Eppure è successo davvero a una ragazza di un liceo di Roma, il Classico Pilo Albertelli. La storia la racconta Repubblica Roma che riporta la frase del professore, che non fa parte però del corpo insegnante del liceo. Si tratta infatti di un docente di Genova: «Questa zoccoletta avrà quel che si merita non appena troverà un superiore nella sua vita lavorativa». Cosa c’entra con la ragazza del liceo romano? Tutto parte dalla denuncia social di un’altra insegnante che spiega: «Una docente, non io, fa notare a un’alunna ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Molte scuole impongono un dress code ai loro studenti, e su questa questione si può aprire un dibattito per discutere se sia giusto o sbagliato. Ma insultare unaper non aver rispettato le regolendola “” è sicuramente al di fuori del compito di un insegnante. Eppure è successo davvero a una ragazza di un liceo di Roma, il Classico Pilo Albertelli. La storia la racconta Repubblica Roma che riporta la frase delessore, che non fa parte però del corpo insegnante del liceo. Si tratta infatti di un docente di Genova: «Questaavrà quel che si merita non appena troverà un superiore nella sua vita lavorativa». Cosa c’entra con la ragazza del liceo romano? Tutto parte dalla denuncia social di un’altra insegnante che spiega: «Una docente, non io, fa notare a un’alunna ...

Advertising

chetempochefa : 'Tutte quelle condizioni appena menzionate sono situazioni in cui io personalmente, come il prof. Burioni, indosso… - meb : Il prof. #Orsini ha detto che suo nonno era felice ai tempi del fascismo. Mio nonno era prigioniero in un campo di… - GiovaQuez : 'Meglio un bambino vivo sotto dittatura che morto'. A questa frase il prof aggiunse: 'Mio nonno ha avuto un'infanzi… - iamesaurita : @mariahshoney_ Sondaggio per tutti vi pleaso,se ho 4,5-,5,e 5 e 6 in matematica mi porto il debito o no? (Il prof h… - fennyobsessiasr : La prof che non risponde alle email poi dio cane mi fa girare il cazzo -