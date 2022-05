Il probabile inizio di un svolta (Di lunedì 23 maggio 2022) E se quegli 11 minuti di arringa di Putin fossero il segnale di una svolta? L’inizio di un possibile dialogo, quando invece tutti si aspettavano toni di sfida e proclami di guerra? Per l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci ex Commissario europeo oggi presidente dell’Istituto affari internazionali, il discorso dello Zar «è stato molto breve, con alcune conferme di cose che sapevamo già, mentre più interessante è ciò che non ha detto». Alla vigilia delle celebrazioni del V-Day russo, si temeva che il 9 maggio diventasse l’occasione «per annunciare l’ampliamento dell’offensiva, la mobilitazione generale e il passaggio dalla cosiddetta operazione militare speciale alla guerra dichiarata all’Ucraina. Invece, non c’è stata escalation nelle parole, e questo è positivo. Si potrebbe quasi interpretarlo come il segno che qualcosa sta maturando, che Putin apra ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) E se quegli 11 minuti di arringa di Putin fossero il segnale di una? L’di un possibile dialogo, quando invece tutti si aspettavano toni di sfida e proclami di guerra? Per l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci ex Commissario europeo oggi presidente dell’Istituto affari internazionali, il discorso dello Zar «è stato molto breve, con alcune conferme di cose che sapevamo già, mentre più interessante è ciò che non ha detto». Alla vigilia delle celebrazioni del V-Day russo, si temeva che il 9 maggio diventasse l’occasione «per annunciare l’ampliamento dell’offensiva, la mobilitazione generale e il passaggio dalla cosiddetta operazione militare speciale alla guerra dichiarata all’Ucraina. Invece, non c’è stata escalation nelle parole, e questo è positivo. Si potrebbe quasi interpretarlo come il segno che qualcosa sta maturando, che Putin apra ...

Le Borse di oggi, 23 maggio. Lagarde vede i tassi tornare in positivo entro fine settembre. Salgono euro e rendimenti dei Btp Che poi conclude: Sulla base delle attuali prospettive, è probabile che saremo in grado di uscire ... "A inizio mattina sembrava che gli investitori volessero cavalcare un movimento di acquisti sui ... WALL STREET: mercato orso all'orizzonte Gli indici azionari Usa, cedono infatti già intorno al 20 % da inizio d'anno e stanno per entrare ... E lo scenario della stagflazione diventa, ogni giorno che passa, sempre più probabile e concreto. ... Sky Sport Il probabile inizio di un svolta E se quegli 11 minuti di arringa di Putin fossero il segnale di una svolta L’inizio di un possibile dialogo, quando invece tutti si aspettavano toni di sfida e proclami di guerra Per l’ambasciatore ... Bce: Lagarde segnala inizio ciclo rialzo tassi a luglio Il meeting successivo cadrà il 21 luglio Christine Lagarde, numero uno della Bce, ha indicato anch'essa luglio come mese probabile per l'inizio del ciclo dei rialzi dei tassi di interesse nell'area eu ... Che poi conclude: Sulla base delle attuali prospettive, èche saremo in grado di uscire ... "Amattina sembrava che gli investitori volessero cavalcare un movimento di acquisti sui ...Gli indici azionari Usa, cedono infatti già intorno al 20 % dad'anno e stanno per entrare ... E lo scenario della stagflazione diventa, ogni giorno che passa, sempre piùe concreto. ... Venezia-Cagliari, le probabili formazioni E se quegli 11 minuti di arringa di Putin fossero il segnale di una svolta L’inizio di un possibile dialogo, quando invece tutti si aspettavano toni di sfida e proclami di guerra Per l’ambasciatore ...Il meeting successivo cadrà il 21 luglio Christine Lagarde, numero uno della Bce, ha indicato anch'essa luglio come mese probabile per l'inizio del ciclo dei rialzi dei tassi di interesse nell'area eu ...