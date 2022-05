Il Milan e il suo dna cosmopolita: così nacque la leggenda di Kilpin, primo allenatore e manager (Di lunedì 23 maggio 2022) La mia amica Svitlana, ucraina trapiantata a Milano, mi ha subito mandato un sms: “Oggi tuo Milan ti ha fatto felice?”. Il mio vecchio compagno di liceo, Pasquale Berardinelli, bravissimo medico ma soprattutto antico tifoso Milanista come me, mi ha inviato su Whatsapp – appena si è conclusa la trionfale partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo – la riproduzione di un classico manifesto della nostra parrocchia calcistica: “Tutti gli uomini nascono eguali”, si legge in alto, poi, sopra e sotto lo stemma del club, la frase pone subito l’obiezione della Curva: “ma solo i migliori diventano i rossoneri”. Diciamo che l’entusiasmo è alle stelle (che sono diciannove, come quelle dei rivali nerazzurri), che abbiamo festeggiato sino a tardi – io dal mio esilio (provvisorio) francese, dove in molti hanno festeggiato la vittoria del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) La mia amica Svitlana, ucraina trapiantata ao, mi ha subito mandato un sms: “Oggi tuoti ha fatto felice?”. Il mio vecchio compagno di liceo, Pasquale Berardinelli, bravissimo medico ma soprattutto antico tifosoista come me, mi ha inviato su Whatsapp – appena si è conclusa la trionfale partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo – la riproduzione di un classico manifesto della nostra parrocchia calcistica: “Tutti gli uomini nascono eguali”, si legge in alto, poi, sopra e sotto lo stemma del club, la frase pone subito l’obiezione della Curva: “ma solo i migliori diventano i rossoneri”. Diciamo che l’entusiasmo è alle stelle (che sono diciannove, come quelle dei rivali nerazzurri), che abbiamo festeggiato sino a tardi – io dal mio esilio (provvisorio) francese, dove in molti hanno festeggiato la vittoria del ...

