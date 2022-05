Ferrari | in Spagna con Leclerc hai perso una vittoria certa Verstappen sorride tra fortuna e sfortuna

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) E’ il lunedì più amaro della stagione della, tornata finalmente competitiva per vincere il Mondiale ma ripiombata a Barcellona nell’incubo di quegli anni in cui tutto andava storto. E la rabbia raddoppia, visto che questa vettura è apparsa ancora una volta all’altezza della Red Bull e decisamente superiore alla Mercedes, seppur quest’ultima in ripresa. Ma il Gran Premio diè una mazzata violentissima ai sogni di gloria del Cavallino, con il ritiro di Charlesper problemi di affidabilità che grida vendetta per come si stava sviluppando la gara, e con ancora troppi errori da parte di un Carlos Sainz che fatica a capire la macchina. Insomma, vedere vincere la Red Bull con la doppietta-Perez, che vale il sorpasso sia nella classifica piloti che in quella costruttori, è una duro colpo, ...