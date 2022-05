Falcone, Morandi canta "Un mondo d'amore" davanti all'albero (Di lunedì 23 maggio 2022) Gianni Morandi ha intonato "Un mondo d'amore" davanti all'albero Falcone a Palermo. Con le note del silenzio e la lettura dei nomi delle vittime, allo scoccare delle 17.58, l'ora esatta della strage ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Gianniha intonato "Und'all'a Palermo. Con le note del silenzio e la lettura dei nomi delle vittime, allo scoccare delle 17.58, l'ora esatta della strage ...

Advertising

PalermoToday : VIDEO | All'Albero Falcone silenzio, lacrime e canzoni: sul palco anche Gianni Morandi per dire 'no' alla mafia… - dimatom : Anche Gianni Morandi all'albero #Falcone - morandi_g : A Palermo per ricordare Giovanni Falcone a 30 anni dalla sua scomparsa. In questa foto Maria Falcone e… - QdSit : Anche l'ormai tradizionale momento del minuto di silenzio all'albero Falcone quest'anno si è svolto in grande con o… - NewSicilia : Sul palco insieme a Gianni Morandi anche Maria Falcone e il presidente del Senato, Pietro Grasso #Newsicilia -