Falcone | Carnevale | “Non era il più importante pm antimafia”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Giovanniera considerato il magistratoper eccellenza. Non credo che fosse l’unico. Né l’unico né il più”. Così all’AdnKronos, a 30 anni dalla strage di Capaci, l’ex presidente della prima sezione penale della Cassazione Corrado, per anni indicato come l’‘ammazzasentenze’, processato per concorso esterno in associazione mafiosa e assolto con formula piena. “– sottolinea l’ex giudice– inizialmente è stato amato, poi quando si accorsero che forse il suo entusiasmo, la sua campagna ideologica non erano tutte disinteressate ma ispirate dal desiderio di fare carriera, allora nell’ambiente cominciò a decadere nella considerazione almeno di una parte dell’opinione pubblica. Era inevitabile che questa sua campagna ...

