Dopo le voci sulla malattia, il capo dell’intelligence ucraina torna su Putin: «È scampato a un attentato due mesi fa» (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato a un attentato avvenuto due mesi fa, a poche settimane dall’inizio della guerra in ucraina. A darne notizia è Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence del ministero della Difesa di Kiev. A diffondere le informazioni sono diversi media ucraini, tra cui l’Ukrainska Pravda. «C’è stato un tentativo non molto tempo fa», ha detto Budanov. «Si dice da rappresentanti del Caucaso. Si tratta di un’informazione non pubblica. Il tentativo è assolutamente fallito. Ma è successo davvero». Le dichiarazioni fanno parte di un’intervista più lunga, attualmente non disponibile. Budanov ha ripetutamente diffuso informazioni non verificate sulle minacce a Putin e anche stavolta non avrebbe fornito prove a sostegno della ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirsarebbea unavvenuto duefa, a poche settimane dall’inizio della guerra in. A darne notizia è Kyrylo Budanov,del ministero della Difesa di Kiev. A diffondere le informazioni sono diversi media ucraini, tra cui l’Ukrainska Pravda. «C’è stato un tentativo non molto tempo fa», ha detto Budanov. «Si dice da rappresentanti del Caucaso. Si tratta di un’informazione non pubblica. Il tentativo è assolutamente fallito. Ma è successo davvero». Le dichiarazioni fanno parte di un’intervista più lunga, attualmente non disponibile. Budanov ha ripetutamente diffuso informazioni non verificate sulle minacce ae anche stavolta non avrebbe fornito prove a sostegno della ...

