Costituente o meno, è ora di modificare la Costituzione (Di lunedì 23 maggio 2022) Salvini ieri ha rilanciato la proposta di eleggere nel 2023, insieme al nuovo Parlamento, un'Assemblea Costituente, scegliendo cento personalità d'eccellenza al di fuori dei partiti per riformare la Costituzione. Un'idea subito rivendicata anche da Forza Italia, che ha già depositato alle Camere un disegno di legge costituzionale per varare una Convenzione che lavori tre anni a un testo di revisione della seconda parte della Carta. Si tratta a ben vedere di un'extrema ratio che, prendendo atto dai ripetuti fallimenti delle Bicamerali per le riforme e dell'impossibilità ormai conclamata di trovare un accordo in Parlamento, demanda questo compito cruciale a un'Assemblea esterna. La primogenitura di questo machiavello spetta di diritto all'ex presidente del Senato Marcello Pera, che già dieci anni fa, prendendo atto della crisi del sistema dei partiti, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Salvini ieri ha rilanciato la proposta di eleggere nel 2023, insieme al nuovo Parlamento, un'Assemblea, scegliendo cento personalità d'eccellenza al di fuori dei partiti per riformare la. Un'idea subito rivendicata anche da Forza Italia, che ha già depositato alle Camere un disegno di legge costituzionale per varare una Convenzione che lavori tre anni a un testo di revisione della seconda parte della Carta. Si tratta a ben vedere di un'extrema ratio che, prendendo atto dai ripetuti fallimenti delle Bicamerali per le riforme e dell'impossibilità ormai conclamata di trovare un accordo in Parlamento, demanda questo compito cruciale a un'Assemblea esterna. La primogenitura di questo machiavello spetta di diritto all'ex presidente del Senato Marcello Pera, che già dieci anni fa, prendendo atto della crisi del sistema dei partiti, ...

Advertising

Samira1577 : RT @EntropicBazaar: Qualità o quantità, questo è il problema! Il dubbio che magari non sia una questione di più o meno Stato, ma si tratti… - EntropicBazaar : Qualità o quantità, questo è il problema! Il dubbio che magari non sia una questione di più o meno Stato, ma si tr… - alfonso_unial : #M5S, l'ultima idea di Conte: una costituente dei progressisti con Bersani e Speranza. Ci vuole tanta 'speranza' pe… - CarloLoMonaco : @repubblica Capirai, #bersani ha sempre mandato a fanculo renzi per molto meno, con #conte, come minimo, fonderá un… -