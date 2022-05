Convocati Spagna: ci sono Fabian Ruiz e Morata, tornano Ansu Fati e Asensio (Di lunedì 23 maggio 2022) Il ct della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei Convocati per i prossimi impegni in Nations League: Portieri: Unai Simone, R. Sanchez, D.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Il ct dellaLuis Enrique ha diramato la lista deiper i prossimi impegni in Nations League: Portieri: Unai Simone, R. Sanchez, D....

Advertising

sportface2016 : #Spagna: la lista dei convocati per la #NationsLeague - sportli26181512 : Luis Enrique dà i convocati della Spagna con un video al museo: Nel tempio calcistico dedicato alla nazionale spagn… - gilnar76 : Convocati Spagna per la Nations League: la decisione di Luis Enrique su Morata #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Convocati Spagna per la Nations League: la decisione di Luis Enrique su Morata - - j19lali : Tra un’ora escono i convocati per la Spagna ?????? -