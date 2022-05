Come Saman, due sorelle trucidate e uccise in Pakistan dai parenti: volevano divorziare (Di lunedì 23 maggio 2022) Due sorelle uccise perché volevano divorziare dai due cugini a cui erano andate in spose in virtù di nozze combinate. Succede in Pakistan, teatro di un ennesimo sacrificio umano. Dove, in nome di un tragico precetto cultural-religioso, i familiari delle vittime hanno violentemente immolato le due giovani donne sull’altare di una presunta dignità familiare, a loro detta macchiata dalla prospettiva del divorzio. Una brutale pratica patriarcale, di matrice ancestrale, in base alla quale una donna viene uccisa per aver disonorato la sua famiglia. E ancora una volta il progetto di una separazione scatena la ferocia maschile e naufraga nel sangue… Due sorelle brutalmente uccise in Pakistan dai familiari Succede in Pakistan. Ma è successo in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Dueperchédai due cugini a cui erano andate in spose in virtù di nozze combinate. Succede in, teatro di un ennesimo sacrificio umano. Dove, in nome di un tragico precetto cultural-religioso, i familiari delle vittime hanno violentemente immolato le due giovani donne sull’altare di una presunta dignità familiare, a loro detta macchiata dalla prospettiva del divorzio. Una brutale pratica patriarcale, di matrice ancestrale, in base alla quale una donna viene uccisa per aver disonorato la sua famiglia. E ancora una volta il progetto di una separazione scatena la ferocia maschile e naufraga nel sangue… Duebrutalmenteindai familiari Succede in. Ma è successo in ...

