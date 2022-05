Classifica WTA: Trevisan e Bronzetti che "best"! (Di lunedì 23 maggio 2022) Tante belle notizie positive in chiave azzurra nel ranking pubblicato domenica alla vigilia del Roland Garros: Camila si conferma la prima italiana ma fa un passo indietro (n.29): risale un paio di gradini Paolini (n.55) mentre il primo titolo in carriera conquistato a Rabat regala il "best ranking" a Martina (n.59) e la semifinale in terra nordafricana il primato anche a Lucia (n.73). Record pure per Ferrando che guadagna altri 14 posti e sale al n. 247 Leggi su federtennis (Di lunedì 23 maggio 2022) Tante belle notizie positive in chiave azzurra nel ranking pubblicato domenica alla vigilia del Roland Garros: Camila si conferma la prima italiana ma fa un passo indietro (n.29): risale un paio di gradini Paolini (n.55) mentre il primo titolo in carriera conquistato a Rabat regala il "best ranking" a Martina (n.59) e la semifinale in terra nordafricana il primato anche a Lucia (n.73). Record pure per Ferrando che guadagna altri 14 posti e sale al n. 247

