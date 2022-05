(Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag. - (Adnkronos) - Mattiae Paolonon sono più il direttore sportivo e responsabile area tecnica del. Lo annuncia la società lagunare. "La Società -si legge nel comunicato- desidera ringraziare Mattia e Paolo per il loro fondamentale apporto alla crescita e allo sviluppo del club, da giocatori e da dirigenti, maturato in anni di proficua collaborazione e culminato nella storica promozione in Serie A al termine della stagione 2020/2021".

Advertising

pisto_gol : Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che h… - TV7Benevento : Calcio: Venezia, via il ds Collauto e il dt Poggi - - Luxgraph : Venezia, si dividono le strade con Collauto e Poggi - FootballNius : 38ªJornada- Série A???? Torino 0-3 Roma Genoa 0-1 Bologna Fiorentina 2-0 Juventus Lazio 3-3 Hellas Verona Atalanta 0-… - sportface2016 : #Venezia: #Collauto e #Poggi dimessi dalle rispettive cariche -

E' comunque stata soprattutto la perdita di se stessa, lo smarrirsi nei meandri di un... Che dire della lotta per la rerocessione Qui iled il Genoa si sono sgretolate ed alla fine non ...... reduce da 9 anni di fatto di inattività dopo il ritiro dalgiocato (sarebbe anche tornato ... con la più grande di tutte che è stata la mancata vittoria del Cagliari con il, risultato ...Venezia, 23 mag. - (Adnkronos) - Mattia Collauto e Paolo Poggi non sono più il direttore sportivo e responsabile area tecnica del Venezia. Lo ...VENEZIA- Il Venezia ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Mattia Collauto e Paolo Poggi non ricopriranno i ruoli di direttore sportivo e responsabile area tecnica nella prossima stagione. La so ...