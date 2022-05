Calcio: Milan, Pioli si tatua lo scudetto con il numero 19 sul braccio (Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha subito voluto rendere incancellabile l'impresa della sua squadra e poche ore dopo aver conquistato il tricolore è andato dal tatuatore per disegnare sul suo braccio lo scudetto con il numero 19. Stessa idea per il figlio Gianmarco che però ha scelto la spalla per il tattoo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)o, 23 mag. - (Adnkronos) - L'allenatore delStefanoha subito voluto rendere incancellabile l'impresa della sua squadra e poche ore dopo aver conquistato il tricolore è andato daltore per disegnare sul suolocon il19. Stessa idea per il figlio Gianmarco che però ha scelto la spalla per il tattoo.

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - Gazzetta_it : GRANDE MILAN, SEI CAMPIONE D’ITALIA! #scudetto - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - franzulli77 : RT @Radio4ttivo: Stasera ho visto scene di follia. Urlavano. Gioivano. Esultavano. Io li guardavo in silenzio e pensavo: se amassero l'… - skytg23 : gli interisti che piangono per lo striscione di Krunic e Maignan dicendo che non abbiamo stile probabilmente seguon… -