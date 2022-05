Alterazione del gusto, il Professor Paolo Ascierto chef per un giorno (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il prof si mette il grembiule e per un giorno diventa chef. Il risultato culinario non è dei più eccellenti, ma quel che conta è il motivo per cui si è messo dietro ai fornelli. Paolo Ascierto, insieme con Luigi Scarpato, rispettivamente direttore e dermatologo del dipartimento Melanoma e Immunoterapia del Pascale, venerdì erano nei laboratori del Gambero Rosso nella Città del gusto a Roma per presentare la prima guida sulla disgeusia, quel disturbo caratterizzato dall’Alterazione o perdita del gusto, effetto collaterale, in molti pazienti, provocato dall’assunzione di farmaci oncologici. Un problema che porta a inevitabili dimagrimenti o a stati depressivi. Un dramma nel dramma e che riguarda soprattutto le persone anziane. Da qui ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il prof si mette il grembiule e per undiventa. Il risultato culinario non è dei più eccellenti, ma quel che conta è il motivo per cui si è messo dietro ai fornelli., insieme con Luigi Scarpato, rispettivamente direttore e dermatologo del dipartimento Melanoma e Immunoterapia del Pascale, venerdì erano nei laboratori del Gambero Rosso nella Città dela Roma per presentare la prima guida sulla disgeusia, quel disturbo caratterizzato dall’o perdita del, effetto collaterale, in molti pazienti, provocato dall’assunzione di farmaci oncologici. Un problema che porta a inevitabili dimagrimenti o a stati depressivi. Un dramma nel dramma e che riguarda soprattutto le persone anziane. Da qui ...

