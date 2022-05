Alessia Marcuzzi a Domenica In Show. Gli ospiti del prime time di Mara Venier (Di lunedì 23 maggio 2022) Venier e Marcuzzi E’ arrivato il momento per Alessia Marcuzzi di tornare in tv. A quasi un anno dalla decisione di prendersi una pausa dal video, la conduttrice romana si fa vedere in casa Rai. Nessun nuovo programma da condurre, però, ma un’ospitata particolare. Alessia sarà nel parterre di Domenica In Show, grande festa di Mara Venier che si terrà venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1. L’annuncio è arrivato direttamente dalla signora della Domenica a Che Tempo Che Fa. Alessia e Maria si ritrovano dopo i fasti dell‘Isola dei Famosi, reality in onda ‘eccezionalmente’ proprio la stessa sera su Canale 5. Sarà un’occasione per capire come l’ex volto Mediaset abbia vissuto questi mesi, alla larga ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)E’ arrivato il momento perdi tornare in tv. A quasi un anno dalla decisione di prendersi una pausa dal video, la conduttrice romana si fa vedere in casa Rai. Nessun nuovo programma da condurre, però, ma un’ospitata particolare.sarà nel parterre diIn, grande festa diche si terrà venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1. L’annuncio è arrivato direttamente dalla signora dellaa Che Tempo Che Fa.e Maria si ritrovano dopo i fasti dell‘Isola dei Famosi, reality in onda ‘eccezionalmente’ proprio la stessa sera su Canale 5. Sarà un’occasione per capire come l’ex volto Mediaset abbia vissuto questi mesi, alla larga ...

