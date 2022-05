Agamenone sul… Trono di Lecce e della Puglia | diventerà la nostra Florida?

(Di lunedì 23 maggio 2022) In attesa che Francoincroci la racchetta con Mackenzie McDonald e col sogno Roland Garros, da lucky loser ripescato dalle qualificazioni e da giocatore reinventato in terra di, ...

Advertising

pojd01 : sintonizzandomi sul match del goat, ovvero Franco Agamenone - sportface2016 : #RolandGarros | Franco #Agamenone esordirà tra pochi minuti contro l'americano #McDonald sul Court 12: segui la nos… - Tennis_Ita : Roland Garros, Nardi si ferma sul più bello e cade in rimonta. Fuori al turno decisivo anche Agamenone -

I giudizimaestro Trono ecircolo sono sempre positivi: chissà quanto costerà allenarsi ... Che è molto individuale, come dimostra proprio la storia di Franco". Quella dell'argentino ...... una delle giocatrici più in formacircuito. Parlando invece del torneo maschile, Alessandro ... ricordando che poi avremo in campo anche Francoimpegnato contro Mackenzie McDonald. (agg. ...