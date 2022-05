Una patria per i palestinesi, Noury: 'Israele crede che per avere più sicurezza bisogna negare i diritti' (Di domenica 22 maggio 2022) Il diritto ad una patria per un popolo sotto occupazione: il popolo palestinese. Globalist ne discute con Riccardo Noury, storico portavoce di Amnesty International Italia. Sostenere un popolo, quello ucraino, che lotta per mantenere libera la sua patria, è cosa buona e giusta. Ma ... Leggi su globalist (Di domenica 22 maggio 2022) Il diritto ad unaper un popolo sotto occupazione: il popolo palestinese. Globalist ne discute con Riccardo, storico portavoce di Amnesty International Italia. Sostenere un popolo, quello ucraino, che lotta per mantenere libera la sua, è cosa buona e giusta. Ma ...

Advertising

JonathanNobis : RT @Icios007: La difesa della Patria… La più grande presa per il culo conosciuta! Morire per una guerra decisa da altri in nome di un Paes… - VolpicellaLeo : @FBiasin Sarà una riunione triste, #Zhang inadeguato, deve scendere dalla giostra e rientrare in patria a servire i… - TranslateWarIT : Decisione senza precedenti: #Israele garantirà ai rifugiati dall'#Ucraina il diritto al lavoro. Gli ucraini potran… - ComunqueMilan : @bioaf (non abbastanza, non avevano una divisione di arbitri perfettamente addestrati e pronti in qualunque momento… - zacciro : La Svezia,per tradizione libertaria,non penso accetterà un simile ricatto. Il popolo Curdo ha diritto ad una patria… -