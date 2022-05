Ucraina, Zelensky: "Situazione Donbass estremamente difficile" (Di domenica 22 maggio 2022) "La Situazione nel Donbass è estremamente difficile", poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk negli ultimi giorni. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) "Lanel", poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk negli ultimi giorni. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr ...

