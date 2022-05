Trofeo Bonfiglio: la 62esima edizione va a Basavareddy e Naef (Di domenica 22 maggio 2022) Il 17enne statunitense e la 16enne svizzera sono i nuovi campioni del torneo ITF U18 di Grado A giocato sulla terra del TC Milano "Alberto Bonacossa". Coppa delle Nazioni agli Stati Uniti Leggi su federtennis (Di domenica 22 maggio 2022) Il 17enne statunitense e la 16enne svizzera sono i nuovi campioni del torneo ITF U18 di Grado A giocato sulla terra del TC Milano "Alberto Bonacossa". Coppa delle Nazioni agli Stati Uniti

Masinen : Lo statunitense Nishesh Basavareddy (2005) ha vinto il Trofeo Bonfiglio, 6-2 4-6 6-3 al paraguaiano Daniel Vallejo… - SuperTennisTv : Live ogggi in TV le finali del Trofeo Bonfiglio ? 11:00 Finale Femminile Naef ?? Hovde ? 13:00 Finale Maschile Val… - livetennisit : Trofeo Bonfiglio | Vallejo soffre ma vince, Basavareddy per il bis. Tra le ragazze, due 16enni in finale - valter88285036 : Finale doppio maschile. Trofeo Bonfiglio. Milano - SuperTennisTv : Il programma di oggi in TV: ? 10:00 Bonfiglio: Havlickova ?? Hovde a seg. Bonfiglio: Landaluce ?? Basavareddy ? 13:00… -