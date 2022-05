Serena Bortone, lo studio commosso dal triste racconto: la sofferenza tenuta nascosta per anni (Di domenica 22 maggio 2022) Serena Bortone, una confessione che ha emozionato il pubblico in studio e a casa: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una donna dalla personalità forte e dalla competenza infinita, una giornalista ma anche una conduttrice di un noto programma che ha ottenuto nel tempo ottimi consensi da parte del pubblico: stiamo parlando di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno. Nel corso di una delle puntate della trasmissione, è stato fatta un importante confessione. curiosità (foto web)Sin da giovanissima Serena Bortone comincia a lavorare nella redazione Rai nel 1989 del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca, per poi proseguire in altre trasmissioni tra cui Avanzi di Serena Dandini e Ultimo minuto condotto da ... Leggi su topicnews (Di domenica 22 maggio 2022), una confessione che ha emozionato il pubblico ine a casa: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una donna dalla personalità forte e dalla competenza infinita, una giornalista ma anche una conduttrice di un noto programma che ha ottenuto nel tempo ottimi consensi da parte del pubblico: stiamo parlando die del suo Oggi è un altro giorno. Nel corso di una delle puntate della trasmissione, è stato fatta un importante confessione. curiosità (foto web)Sin da giovanissimacomincia a lavorare nella redazione Rai nel 1989 del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca, per poi proseguire in altre trasmissioni tra cui Avanzi diDandini e Ultimo minuto condotto da ...

Advertising

FrancePadula67 : RT @Aisha64417632: Dispiace per chi deve pagare per circondarsi di 'affetti stabili', va bè tanto paghiamo noi #serenabortone #oggieunaltro… - infoitcultura : Serena Bortone e la malattia di Carlotta Bertotti: 'Nascosta per anni', lo sconvolgente 'Nevo di Ota' - DonnaGlamour : Serena Bortone, sapete quanto guadagna? La cifra è stellare - ADerespinis : Quando draghi dice di Lavrov che non aveva contraddittorio.gli farei vedere un'intervista di Serena bortone a una c… - altrogiornorai1 : RT @Paola32099256: #oggièunaltrogiorno Serena Bortone che ha avuto lo stesso mio pensiero! La Cinquetti con la stessa taglia di quando avev… -