Sampdoria, Quagliarella: “Io come Ibra, siamo vecchi ma col fuoco dentro” (Di domenica 22 maggio 2022) “L’obiettivo era la salvezza. Futuro? In settimana ci incontreremo, ma credo che non ci saranno problemi. Io come Ibrahimovic? Anche se siamo vecchi abbiamo il fuoco dentro e vogliamo dare il nostro contributo“. Queste le parole di Fabio Quagliarella, giocatore della Sampdoria, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter. “So benissimo che a 39 anni non posso pretendere di giocare 38-40 partite – ha sottolineato l’attaccante blucerchiato -. Sono molto sereno. So che posso dare una mano ai compagni, far capire dove si trovano. Quest’anno abbiamo attraversato un momento difficile, ci siamo ricompattati e abbiamo raggiunto la salvezza”. Quagliarella, dopo aver commentato le parole di Mouinho (“L’ho ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “L’obiettivo era la salvezza. Futuro? In settimana ci incontreremo, ma credo che non ci saranno problemi. Iohimovic? Anche seabbiamo ile vogliamo dare il nostro contributo“. Queste le parole di Fabio, giocatore della, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter. “So benissimo che a 39 anni non posso pretendere di giocare 38-40 partite – ha sottolineato l’attaccante blucerchiato -. Sono molto sereno. So che posso dare una mano ai compagni, far capire dove si trovano. Quest’anno abbiamo attraversato un momento difficile, ciricompattati e abbiamo raggiunto la salvezza”., dopo aver commentato le parole di Mouinho (“L’ho ...

