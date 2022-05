Pakistan, due sorelle uccise per “onore” dai suoceri (Di domenica 22 maggio 2022) In Pakistan due ragazze, di 21 e 24 anni sono state trucidate per l’onore dei suoceri. Le giovani che erano anche sorelle avevano la doppia nazionalità spagnola. Sono state uccise dai genitori dei mariti, nonché loro zii e altri familiari nella provincia pachistana orientale del Punjab. Il motivo scatenante è stata la richiesta di divorzio dai loro mariti dopo matrimoni forzati. Le ragazze erano da poco rientrate dalla Spagna per poter iniziare in Pakistan le pratiche di divorzio dai due cugini con i quali erano state obbligate a sposarsi. Vi raccomandiamo... Matrimonio combinato, la pratica di convenienza per "liberarsi" delle figlie Il matrimonio combinato non è una pratica appartenente al passato; ancora ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 22 maggio 2022) Indue ragazze, di 21 e 24 anni sono state trucidate per l’dei. Le giovani che erano ancheavevano la doppia nazionalità spagnola. Sono statedai genitori dei mariti, nonché loro zii e altri familiari nella provincia pachistana orientale del Punjab. Il motivo scatenante è stata la richiesta di divorzio dai loro mariti dopo matrimoni forzati. Le ragazze erano da poco rientrate dalla Spagna per poter iniziare inle pratiche di divorzio dai due cugini con i quali erano state obbligate a sposarsi. Vi raccomandiamo... Matrimonio combinato, la pratica di convenienza per "liberarsi" delle figlie Il matrimonio combinato non è una pratica appartenente al passato; ancora ...

