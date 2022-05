“Oggi è un altro giorno”, la confessione in diretta di Franco Simone: “Ho salvato la vita a una donna” (Di domenica 22 maggio 2022) Franco Simone è stato ospite nella scorsa puntata di “Oggi è un altro giorno“, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Il cantautore ha raccontato di aver salvato una donna dalla repressione argentina. Le sue parole sono veramente da brividi ed hanno lasciato tutti a bocca aperta, compresa la conduttrice del programma. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “Oggi è un altro giorno” “Oggi è un altro giorno” è un programma televisivo in onda dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone. Il programma viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:55, dallo Studio 3 del Centro di produzione ... Leggi su tvzap (Di domenica 22 maggio 2022)è stato ospite nella scorsa puntata di “è un“, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Il cantautore ha raccontato di averunadalla repressione argentina. Le sue parole sono veramente da brividi ed hanno lasciato tutti a bocca aperta, compresa la conduttrice del programma. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “è un” “è un” è un programma televisivo in onda dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone. Il programma viene trasmesso indal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:55, dallo Studio 3 del Centro di produzione ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi la Spagna lavora con lungimiranza alla transizione ecologica, a nuove politiche del lavoro e all'inclusione so… - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - rubio_chef : Abbiamo studiato tutti la Shoah a scuola (ancora oggi è così). @ChiaraFerragni non è stata cercata per sensibilizza… - nomatter00__ : grazie davvero per l'amore che avete dato a questo thread, oggi se riesco ne inizio un altro. ci tenevo a ringrazi… - MuoloCarlo : @ilfoglio_it Complimenti, articolo bellissimo! Un altro mondo, non la mediocrità dei politici presenti oggi sulla scena mondiale. -