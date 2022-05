(Di domenica 22 maggio 2022) Giorgio(al centro) con i dieci aspiranti. consiglieri comunali di Michela Carlotti Una sala piena di amici, curiosi, indecisi: hanno risposto in tanti all'invito per lazione della ...

LA NAZIONE

LA NAZIONE

consiglieri comunali di Michela Carlotti Una sala piena di amici, curiosi, indecisi: hanno risposto in tanti all'invito per la presentazione della lista "Cambiamo insieme" di Giorgio, ......la bagarre sul candidato a sindaco del centrosinistra in vista delle elezioni nel Comune di... Ricapitolando, il Pd aveva proposto l'attuale assessore Giorgiocome papabile candidato a ... Mulazzo, Santi presenta la sua squadra A motivare lo strappo con Novoa è stato l'ex sindaco Donati: "Il Pd non sarà un partito eccezionale ma nemmeno la Misericordia" ...Battaglia elettorale aperta nei Comuni di Aulla, Mulazzo e Zeri. Nessuna sorpresa ad Aulla dopo la consegna delle liste: i candidati-avvocati Roberto Valettini (Aulla nel Cuore) e Filippo Coppelli con ...