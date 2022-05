Milan, Pioli: “Scudetto? Lo dedico a mio padre. Siamo stati più continui dell’Inter, i miei giocatori sono dei fenomeni” (Di domenica 22 maggio 2022) Milan Pioli – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria dello Scudetto. “I miei giocatori sono dei fenomeni. sono felici per loro, per me, lo staff, per il club e per i tifosi che si meritano questo Scudetto. sono davvero felice. Sul campionato? Siamo stati più continui dell’Inter. L’ultima partita persa è stata contro lo Spezie e non dovevamo perderla. La squadra non ha mai mollato, i giocatori sono stati fantastici, sia chi ha giocato di più che di meno. Abbiamo meritato lo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Stefano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria dello. “Ideifelici per loro, per me, lo staff, per il club e per i tifosi che si meritano questodavvero felice. Sul campionato?più. L’ultima partita persa è stata contro lo Spezie e non dovevamo perderla. La squadra non ha mai mollato, ifantastici, sia chi ha giocato di più che di meno. Abbiamo meritato lo ...

