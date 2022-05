Mbappé non si muove, il Real a bocca asciutta, Contratto da capogiro per il francese: ecco quanto guadagnerà (Di domenica 22 maggio 2022) Alla fine era rimasto solo il quotidiano sportivo spagnolo Marca a crederci. Pure i 'periodisti' sportivi spagnoli, però, a un certo punto, sono stati costretti ad arrendersi e a guardare in faccia la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Alla fine era rimasto solo il quotidiano sportivo spagnolo Marca a crederci. Pure i 'periodisti' sportivi spagnoli, però, a un certo punto, sono stati costretti ad arrendersi e a guardare in faccia la ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - mirkocalemme : Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - SkySport : PSG, Mbappé: 'La mia storia qui non è finita, la Francia è il Paese dove voglio vivere' #SkySport #Psg #Mbappé - SameAs1tEverWas : #Mbappe e @Oxfam : qualcosa non mi torna.... ??#lineanotte - ASR192711 : RT @capitanfooturo: #Mbappe certifica che non ci sono più i valori, da un pezzo. Fiero di averti vissuto, tifato, amato: Francesco #Totti @… -

Calciomercato Juventus, il doppio annuncio ufficiale che fa drizzare le antenne a Cherubini Se Madrid 'piange' per essersi vista sfumare il colpo dell'estate dopo che Kylian Mbappé ha deciso a sorpresa di rinnovare con il Psg, Barcellona di certo non ride. In Catalogna si è appena conclusa ... A Parigi il rinnovo di Mbappé si festeggia più di una Ligue 1 Alla fine Kylian Mbappé rimarrà a Parigi, coperto d'oro dal nuovo contratto offertogli da Al - ... Numeri mostruosi, irraggiungibili e insostenibili per chiunque non abbia uno stato sovrano alle spalle. ... Se Madrid 'piange' per essersi vista sfumare il colpo dell'estate dopo che Kylianha deciso a sorpresa di rinnovare con il Psg, Barcellona di certoride. In Catalogna si è appena conclusa ...Alla fine Kylianrimarrà a Parigi, coperto d'oro dal nuovo contratto offertogli da Al - ... Numeri mostruosi, irraggiungibili e insostenibili per chiunqueabbia uno stato sovrano alle spalle. ...