Mbappé, i soldi del PSG e le accuse di Tebas: dov'è lo scandalo? (Di domenica 22 maggio 2022) Piccola deviazione di rotta dalla domenica dello scudetto per una fotografia sulla vicenda Mbappé. C’è qualcosa di più... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Piccola deviazione di rotta dalla domenica dello scudetto per una fotografia sulla vicenda. C’è qualcosa di più...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - FBiasin : #AlKhelaifi, 28 marzo 2022: “I dubbiosi del modello calcistico europeo avevano torto. Puntiamo su una governance pi… - FBiasin : Pare che #Mbappe abbia cambiato idea: niente #Real, resta al #Psg. “Sceicco, vado al #Real”. “Quanto vuoi?”. “Non… - sorryfordelay : @capuanogio Devono rientrare dai soldi spesi per Mbappe - MDolcinelli : Ho l'impressione che il PSG abbia tirato fuori tutti quei soldi non tanto per Mbappe, ma per lo status e il messagg… -

Mbappé, i soldi del PSG e le accuse di Tebas: dov'è lo scadalo ... il club che un anno fa voleva pagare 200 milioni un giocatore in scadenza e che oggi era disposto a dare a MBappé quasi gli stessi soldi del PSG Forse che il Madrid non è ugualmente soffocato dalla ... E adesso porre un tetto massimo per gli stipendi Se ciò non verrà fatto, possiamo urlare quanto vogliamo, ma chi avrà i soldi, potrà continuare a speculare come meglio vorrà. Qui si è al punto di non ritorno, questa volta seriamente, e guardate che ... ... il club che un anno fa voleva pagare 200 milioni un giocatore in scadenza e che oggi era disposto a dare aquasi gli stessidel PSG Forse che il Madrid non è ugualmente soffocato dalla ...Se ciò non verrà fatto, possiamo urlare quanto vogliamo, ma chi avrà i, potrà continuare a speculare come meglio vorrà. Qui si è al punto di non ritorno, questa volta seriamente, e guardate che ...