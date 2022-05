L’umanità con la testa nel sacco (Di domenica 22 maggio 2022) C’è un’ espressione che probabilmente rende più di tanti dibattiti l’idea della situazione in cui versa attualmente L’umanità. È con la testa nel sacco, questo è quanto. L’espressione era usata all’inizio per descrivere la condizione dei prigionieri quando venivano trasferiti. La loro testa veniva così coperta perché non si rendessero conto di dove si trovavano. Nel tempo ha cominciato a essere usata per descrivere chiunque si trovi in una situazione ingarbugliata e non sa da dove cominciare, nel provare a risolverla. Per tentare almeno di riprendere la retta via verso la pace, la convergenza di vedute dei vari addetti ai lavori si sta dimostrando più di forma che di sostanza. È pur vero che nell’Urbe era spesso usata l’espressione “tot capita, tot sententiae” e in effetti rendeva ancor meglio il concetto. Solo che da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022) C’è un’ espressione che probabilmente rende più di tanti dibattiti l’idea della situazione in cui versa attualmente. È con lanel, questo è quanto. L’espressione era usata all’inizio per descrivere la condizione dei prigionieri quando venivano trasferiti. La loroveniva così coperta perché non si rendessero conto di dove si trovavano. Nel tempo ha cominciato a essere usata per descrivere chiunque si trovi in una situazione ingarbugliata e non sa da dove cominciare, nel provare a risolverla. Per tentare almeno di riprendere la retta via verso la pace, la convergenza di vedute dei vari addetti ai lavori si sta dimostrando più di forma che di sostanza. È pur vero che nell’Urbe era spesso usata l’espressione “tot capita, tot sententiae” e in effetti rendeva ancor meglio il concetto. Solo che da ...

