La presentazione del libro Humanoma di Carlo Fumo a Vietri sul Mare

Le suggestive terrazze del Bristol di Vietri sul Mare, nella serata di venerdi 20 us, hanno ospitato un importante appuntamento culturale: la presentazione del libro Humanoma di Carlo Fumo,edizioni Mea. Relatori: il Professor Antonio Giordano, Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Filadelfia , docente di Anatomia e Istologia Patologica presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena, allievo del premio Nobel James Dewey Watson; il Professor Giuseppe Catapano Direttore Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia Ospedale Del Mare, è stato Dirigente Medico dell' Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia, Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", IRCCS, San Giovanni Rotondo (FG) e del reparto di Neurochirurgia ...

