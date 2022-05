F 1 | GP Spagna - Charles Leclerc in pole a Barcellona

(Di domenica 22 maggio 2022)ha conquistato laposition del Gran Premio di, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2022. Il monegasco della Ferrari mette le mani sulla quartastagionale, lasciandosi alle spalle il suo principale rivale per il titolo, Max Verstappen. L'olandese della Red Bull non è riuscito a completare il suo ultimo tentativo, a causa di un problema tecnico alla sua RB18. Terzo tempo per Carlos Sainz che paga però quattro decimi dal suo compagno di squadra. La Top 10. La Mercedes conferma il proprio passo avanti in termini di prestazioni, seppur ancora un po' lontana dalla lotta alla. Il team di Brackley chiude questa qualifica con il quarto e il sesto posto, rispettivamente per George Russell e Lewis Hamilton. A sandwich troviamo la Red Bull di Sergio Perez. ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spa… - SkySportF1 : ?? Le parole di Charles Leclerc dopo la pole position a Barcellona I risultati ? - SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Il nostro Federico Albano ha analizzato il giro perfetto di Charles Leclerc al Montmelò #SpanishGP - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #F1 | #SpanishGP: @Charles_Leclerc magico in pole dopo un testacoda! #Formula1 | #Ferrari | #Scuderiaferrari https://t… -

Per prendersi la pole del Gp di, la quarta su sei gare, il monegasco ha esasperato le emozioni dei ferraristi, in un delirio strappacuore. In breve. Nel Q2,ha deciso che poteva ...... aumenta l'attesa in vista della partenza del Gran Premio di2022, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di F1. SarannoLeclerc e Max Verstappen ad occupare la prima fila in ...Tutto è pronto per l'attesissimo Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, ci atte ...La Formula 1 fa tappa nel weekend a Barcellona con il GP di Spagna, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Inviata ai box Mara Sangiorgio, mentre la coppia Valsec ...