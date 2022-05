Covid in calo in provincia di Ragusa: morta una donna (Di domenica 22 maggio 2022) Ragusa – Sale il numero dei morti ma cala il numero dei contagi Covid in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 22 maggio 2022.I positivi in totale sono 2251 di cui 2225 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 90.373 mentre i morti sono saliti a 551. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 84 anni di Chiaramonte Gulfi, non vaccinata, morta al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279.504 tamponi molecolari, 38.450 test sierologici, 853.866 test rapidi per un totale di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 22 maggio 2022)– Sale il numero dei morti ma cala il numero dei contagiindi. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 22 maggio 2022.I positivi in totale sono 2251 di cui 2225 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 90.373 mentre i morti sono saliti a 551. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di unadi 84 anni di Chiaramonte Gulfi, non vaccinata,al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279.504 tamponi molecolari, 38.450 test sierologici, 853.866 test rapidi per un totale di ...

