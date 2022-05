Covid e variante Omicron, è boom di reinfezioni: ecco l’identikit di chi rischia di contagiarsi più volte (Di domenica 22 maggio 2022) Resta alta l’efficacia dei vaccini, ma continua ad aumentare il numero di persone che contrare l’infezione due o tre volte. Giovani, donne e No Vax le categorie più a rischio: ma non mancano le soprese Leggi su lastampa (Di domenica 22 maggio 2022) Resta alta l’efficacia dei vaccini, ma continua ad aumentare il numero di persone che contrare l’infezione due o tre. Giovani, donne e No Vax le categorie più a rischio: ma non mancano le soprese

Advertising

CordioliMirco : RT @cenere61: Uomo inquietante.Non so che pensare... - fradanilo62 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Salute. Scoperto sintomo non riconducibile alla variante Omicron - LEGGI L'ARTICOLO di @Randomante https://t.c… - PaoloX68 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Salute. Scoperto sintomo non riconducibile alla variante Omicron - LEGGI L'ARTICOLO di @Randomante https://t.c… - salutedomani : Covid, con variante Omicron rischio reinfezione maggiore in under 50 e donne - MassimoChiaram7 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Salute. Scoperto sintomo non riconducibile alla variante Omicron - LEGGI L'ARTICOLO di @Randomante https://t.c… -