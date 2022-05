Bambole possedute | un video agghiacciante vi farà accapponare la pelle | E’ tutto vero

Leggi su curiosauro

(Di domenica 22 maggio 2022) Leassassine o spiritate rappresentano uno dei topos del cinema horror contemporaneo. Tutti ricordiamo l’inquietante Annabelle e il mostruoso Chucky. E, in effetti, alcune vecchiepossono rivelare un aspetto un po’ spettrale… Oggi vi parliamo di uncondiviso da un certo Chad Gassert, vittima di una situazione davspaventosa. Curiosi di scoprire cosa gli è successo? Paura? Lespiritate che si muovono da sole in unvirale (captured) – www.curiosauro.itL’uomo terrorizzato dalleassassine Il poChad si è ritrovato a casa da solo, circondato dadall’aspetto alquanto inquietante. Poi si accorto di qualcosa di strano: lesi muovevano. Proprio come Annabelle o ...