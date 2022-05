Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 18:10 (Di sabato 21 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Ferrigno il presidente dell’Ucraina zielinski interviene non abbiamo iniziato noi questa guerra ma noi la dobbiamo finire credevo spiega che la si poteva concludere con un dialogo la vittoria sarà difficile sanguinosa nei combattimenti Ma la conclusione sarà chiusa nella diplomazia ne sono sicuro Intanto il comandante dei marines che difendono mariupol ha lasciato l’acciaieria il video è stato mostrato dei media russi militari saranno al sicuro ma devono essere scambiati gli è stato detto di abbandonare l’acciaieria per preservare vite umane la dirigenza militari Lo ha comunicato a tutto il resto Dipende dalle responsabilità che lo nulla Croce Rossa Internazionale la Russia si sono assunti con il presidente zielinski 6 persone sono state uccise altre ferite nella regione di lugansk in un giorno a causa ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Ferrigno il presidente dell’Ucraina zielinski interviene non abbiamo iniziato noi questa guerra ma noi la dobbiamo finire credevo spiega che la si poteva concludere con un dialogo la vittoria sarà difficile sanguinosa nei combattimenti Ma la conclusione sarà chiusa nella diplomazia ne sono sicuro Intanto il comandante dei marines che difendono mariupol ha lasciato l’acciaieria il video è stato mostrato dei media russi militari saranno al sicuro ma devono essere scambiati gli è stato detto di abbandonare l’acciaieria per preservare vite umane la dirigenza militari Lo ha comunicato a tutto il resto Dipende dalle responsabilità che lo nulla Croce Rossa Internazionale la Russia si sono assunti con il presidente zielinski 6 persone sono state uccise altre ferite nella regione di lugansk in un giorno a causa ...

