Ultime Notizie – Mbappe, rinnovo record al Psg: stipendio super e comanderà il club (Di sabato 21 maggio 2022) Kylian Mbappe rimane al Paris Saint-Germain, dice no al Real Madrid e firma un contratto triennale destinato a sconvolgere il mondo del calcio con numeri record tra bonus e stipendio. L’attaccante, 23 anni, ha sciolto i dubbi: no ai blancos, sancito da un messaggio Whatsapp al presidente Florentino Perez. Mbappe resterà al Psg dopo la ‘proposta indecente’ del club parigino. “La nostra storia si scrive qui. Qui è Parigi”, l’annuncio che il calciatore confeziona in un video diffuso dal club. Le cifre ufficiali non sono note, ma dalla Francia e dalla Spagna -dove il Real mastica amaro- rimbalzano numeri impressionanti. Mbappe riceverà un enorme bonus alla firma: si parla di almeno 130 milioni di euro. Percepirà poi un ingaggio da record, di almeno 50 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Kylianrimane al Paris Saint-Germain, dice no al Real Madrid e firma un contratto triennale destinato a sconvolgere il mondo del calcio con numeritra bonus e. L’attaccante, 23 anni, ha sciolto i dubbi: no ai blancos, sancito da un messaggio Whatsapp al presidente Florentino Perez.resterà al Psg dopo la ‘proposta indecente’ delparigino. “La nostra storia si scrive qui. Qui è Parigi”, l’annuncio che il calciatore confeziona in un video diffuso dal. Le cifre ufficiali non sono note, ma dalla Francia e dalla Spagna -dove il Real mastica amaro- rimbalzano numeri impressionanti.riceverà un enorme bonus alla firma: si parla di almeno 130 milioni di euro. Percepirà poi un ingaggio da, di almeno 50 ...

