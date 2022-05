Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi (Di sabato 21 maggio 2022) commenta Un giorno di festa si è trasformato in tragedia per una coppia di Sarsina (Forlì - Cesena). Lei medico, 47 anni, lui geometra, 49, stavano andando al concerto del loro idolo Vasco Rossi , a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 maggio 2022) commenta Un giorno di festa si è trasformato in tragedia per unadi Sarsina (Forlì - Cesena). Lei medico, 47 anni, lui geometra, 49,noaldel loro idolo, a ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi #trento #vascorossi #vicesinda… - MediasetTgcom24 : Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi #trento #vascorossi… - settesere : Trento, coppia di Sarsina perde la vita in moto, lasciano tre figli piccoli #settesere #news - infoitinterno : Trento, terribile schianto: coppia muore in moto, marito e moglie andavano a concerto Vasco Rossi - Frankf1842 : RT @fanpage: Avevano passato la notte in comitiva con altri amici per andare insieme in moto questa sera al concerto di Vasco Rossi alla Tr… -