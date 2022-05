Sull’autobus senza biglietto, 26enne aggredisce autista e agenti (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Galileo Ferraris per la segnalazione di una lite a bordo di un autobus di linea. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’autobus fermo in strada e l’autista ha raccontato che un giovane era salito a bordo del mezzo, diretto a San Valentino Torio (Sa), senza aver alcun titolo di viaggio e che, invitato a scendere, aveva dato in escandescenze aggredendolo. Gli operatori sono intervenuti ed il passeggero, durante le fasi di identificazione, si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze inveendo contro di loro ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Glidell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Galileo Ferraris per la segnalazione di una lite a bordo di un autobus di linea. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’autobus fermo in strada e l’ha raccontato che un giovane era salito a bordo del mezzo, diretto a San Valentino Torio (Sa),aver alcun titolo di viaggio e che, invitato a scendere, aveva dato in escandescenze aggredendolo. Gli operatori sono intervenuti ed il passeggero, durante le fasi di identificazione, si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze inveendo contro di loro ma, nondifficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. ...

Advertising

anteprima24 : ** Sull'#Autobus senza biglietto, 26enne aggredisce autista e agenti ** - paolo_solia : @mariannaaprile Anche sull' autobus senza mascherina. E allora? Mi son fatto gli affari miei e avanti per la mia st… - hopebidyne : @swiftskendrick io ieri stavo per svenire sull’autobus sono dovuta scendere a metà tragitto perché non si respirava… - beingcesca : i rappresentanti d'istituto hanno organizzato la fashion week e vogliono che andiamo a scuola in pigiama ora ho una… - daylightlvu : cioè io domani mattina PRE ESAME sull’autobus senza airpods che mi rilassano no davvero ora faccio la pazza -