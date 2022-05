Spazio | la capsula Starliner della Boeing attraccata sulla Iss

(Di sabato 21 maggio 2022) Lasi è agganciata per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale, con un'ora di ritardo rispetto ai tempi previsti. Dopo un primo tentativo fallito del 2019,...

Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, è attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Iss). L… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, è attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Is… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, è attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La capsula era stata… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, è attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La capsula era stata… - a_lambardi : RT @Agenzia_Ansa: Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, è attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La capsula era stata… -

Agenzia ANSA

La"Starliner" della Boeing si è agganciata per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale, con un'ora di ritardo rispetto ai tempi previsti. Dopo un primo tentativo fallito del 2019, ...Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, è attraccato senza problemi alla Stazione spaziale internazionale (Iss). Laera stata ferma otto mesi per problemi tecnici. Un primo volo di prova era fallito nel dicembre 2019 (a causa di un problema al motore principale che impedi' l'attracco alla Iss imponendo un ... Spazio, la capsula Starliner attracca alla Stazione spaziale internazionale - Mondo Roma, 21 mag. (askanews) - La capsula 'Starliner' della Boeing si è agganciata per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale, con ...Il taxi spaziale della Boeing, Starliner, e' attraccato senza problemi alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La capsula era stata ferma ...