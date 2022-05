Spalletti manda un messaggio di mercato a De Laurentiis | “Parla poco | è un ragazzo dolcissimo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 maggio 2022) Lucianoin conferenza stampa hato undial patron De. Lucianodurante al conferenza stampa alla vigilia si Spezia-Napoli, hato undia De. il tecnico indirettamente ha chiesto la riconferma di David Ospina e ha blindato Koulibaly e Mertens. Bellissime le parole ha spesosu Ospina. Il portiere ex Arsenal potrebbe lasciare la maglia azzurra, le trattative per il rinnovo si sono arenate, ma il tecnico ha fatto chiaramente capire che vuole ripartire proprio da Ospina. Il colombiano è finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti che si adoperò in prima persona per portarlo a Napoli. “Ospina ...