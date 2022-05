Referendum. Due e più buoni motivi per non andare al mare (Di sabato 21 maggio 2022) Il Referendum abrogativo è il principale strumento di democrazia diretta nella nostra Costituzione. L’occasione per essere chiamati a pronunciarsi direttamente su grandi temi politici e istituzionali. Tutti sappiamo che l’art. 75 Cost ha trovato attuazione soltanto a partire dal 1970 e che con il Referendum sono stati sottoposti al voto popolare temi centrali come il divorzio (1974), l’aborto (1981), la legge elettorale (1993), il nucleare (1987 e 2011). Negli ultimi 50 anni siamo stati chiamati a votare 67 Referendum, spesso anche su temi minori o molto tecnici (si pensi a quello del 2016 sulla trivellazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine) e così il Referendum ha perso molto della sua forza politica Anche perché sempre più spesso non si è raggiunto il quorum di validità. Infatti, l’art. 75 Cost per garantire ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) Ilabrogativo è il principale strumento di democrazia diretta nella nostra Costituzione. L’occasione per essere chiamati a pronunciarsi direttamente su grandi temi politici e istituzionali. Tutti sappiamo che l’art. 75 Cost ha trovato attuazione soltanto a partire dal 1970 e che con ilsono stati sottoposti al voto popolare temi centrali come il divorzio (1974), l’aborto (1981), la legge elettorale (1993), il nucleare (1987 e 2011). Negli ultimi 50 anni siamo stati chiamati a votare 67, spesso anche su temi minori o molto tecnici (si pensi a quello del 2016 sulla trivellazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine) e così ilha perso molto della sua forza politica Anche perché sempre più spesso non si è raggiunto il quorum di validità. Infatti, l’art. 75 Cost per garantire ...

