Ndrangheta calabrese e codici d’onore: a Benevento la rassegna “Sopra le righe” (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Di ndrangheta calabrese, codici d’onore, donne e del ruolo che le stesse hanno in queste famiglie si è parlato nel nuovo appuntamento di “Sopra le righe”, la rassegna di cultura e musica organizzata dall’Associazione “Sabba de Nuce” in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e la Consulta degli Studenti dello stesso Istituto per la direzione artistica di Antonio Parciasepe. Moderata dalla giornalista Melania Petriello, la discussione si è incentrata sul libro di Dina Lauricella “Il codice del disonore” a cui hanno partecipato la stessa autrice ed Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica. Per il Conservatorio “Nicola Sala”, ha portato i saluti il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti– Di ndrangheta, donne e del ruolo che le stesse hanno in queste famiglie si è parlato nel nuovo appuntamento di “le”, ladi cultura e musica organizzata dall’Associazione “Sabba de Nuce” in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” die la Consulta degli Studenti dello stesso Istituto per la direzione artistica di Antonio Parciasepe. Moderata dalla giornalista Melania Petriello, la discussione si è incentrata sul libro di Dina Lauricella “Il codice del disonore” a cui hanno partecipato la stessa autrice ed Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica. Per il Conservatorio “Nicola Sala”, ha portato i saluti il ...

Advertising

anteprima24 : ** Ndrangheta calabrese e codici d’onore: a ##Benevento la #Rassegna 'Sopra le righe' ** - Fiorellissimo : In compenso che dite se lo invitiamo alla prossima conferenza stampa del boss dell’ Ndrangheta calabrese? - Fiorellissimo : @giammarcosicuro @MarcoFattorini In compenso sei invitato alla prossima conferenza stampa del boss dell’ Ndranghet… - BarraiScamDubai : COMMERCIALISTA MASSONE E CALABRESE, NASCOSTOSI A LONDRA, CI HA DETTO CHE I 27 MLN DI € LAVATI IN CRIMINALE ICO… - Mafara72 : RT @DomaniGiornale: Bin Laden”, “Scarpacotta”, “Beccausu”, “Melo u Jack”. Non fatevi ingannare dai soprannomi ridicoli dei protagonisti del… -